Добкин покидает "Опозиционный блок"
Народный депутат от "Опозиционного блока" Михаил Добкин заявил о выходе из партии.
Об этом она написал на своей странице в Facebook.
"Все вместе взятые, так называемые, "диктаторские" законы от 16 января ни в какое сравнение не идут с принятым сегодня позором о судебной "реформе". И ещё. С этого дня я беспартийный", - написал Добкин.
В комментарии "Украинской правде" нардеп подтвердил свой выход из партии, заявив, что уже написал заявление. При этом, он отказался пояснить, что именно стало причиной подобного решения, сославшись на "недружелюбные отношения" с изданием.
Михаил Добкин прошел в Верховную раду в октябре 2014 года на досрочных выборах по спискам "Оппозиционного блока" (под №3).
Не смотря на выход из партии, он не может покинуть фракцию, не потеряв свой депутатский мандат.
Как известно, 13 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Добкина.
В действиях нардепа правоохранители видят признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью около 227 млн грн.
Добкин свою вину отрицает.
Украинская правда
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