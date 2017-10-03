Геращенко: Законопроект о реинтеграции Донбасса содержит неожиданные моменты

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Вторник, 3 октября 2017, 18:12

Законопроект о реинтеграции оккупированных территорий и восстановлении территориальной целостности содержит "важные и неожиданные моменты", что позволит усилить дипломатическую позицию Украины.

Об этом сообщает первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко по результатам встречи неформальной Минской платформы, где обсуждался данный законопроект.

"В законопроектах П. Порошенко будут определенные важные и неожиданные моменты, что позволит усилить нашу дипломатическую позицию, направленную на сохранение санкций против РФ, и их поддержка – это будет тест для ВР", - пишет она в Facebook.

Она также подтвердила, что Порошенко внести указанный законопроект в среду.

По словам Геращенко, в документе говорится о законодательном закреплении другой терминологии, которая "гармонизирует нынешнее украинское законодательство, международное законодательство и существующее положение вещей на Донбассе, где происходит ползучая аннексия украинского территории России".

"Но ключевое, философия закона: это возвращение, а не отторжение территорий, не отказ от них, как некоторые предлагают. Особенно подчеркнуто, что вопрос возвращения Крыма остается в фокусе внимания власти как приоритетный", – отмечает также вице-спикер.

Геращенко также отметила, что варианты, которые распространяются в Интернете, не актуальны и обвинила фракцию "Самопомочи" в вбрасывании "фейковых законопроектов".

Также вице-спикер сообщила, что после официального внесения президентом законопроекта народные депутаты еще раз соберутся в рамках платформы, чтобы "детально пройтись по новеллам и сблизить позиции парламента".

Ранее во вторник вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид опубликовала в сети вариант проекта закона о реинтеграции Донбасса.

В распоряжении "Украинской правды" также есть проект на английском языке, который занимает 13 страниц. Однако, по информации УП, этот проект мог готовиться для консультаций с иностранными делегациями.

Источник, близкий к наработке закона сообщил "Украинской правде", что указанные проекты закона о реинтеграции Донбасса не актуальны, потому что закон до сих пор меняется.

Как известно, законопроект о реинтеграции Донбасса должен определить, когда и каким образом Украина приблизит время возвращения оккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

Украинская правда

Темы: законодательство Донбасс
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