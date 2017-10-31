Сына Авакова привезли в НАБУ

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Вторник, 31 октября 2017, 16:39

В 15:20 31 октября сына министра МВД Александра Авакова, задержанного по подозрению в растрате бюджетных средств, привезли в НАБУ.

Об этом в facebook сообщила журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая.

В НАБУ Александру Авакову должны зачитать сообщение о подозрении, а затем доставить в суд для избрания меры пресечения. 

Поскольку Авакова только недавно привезли в НАБУ, то пока еще неизвестно, в каком из двух зданий Соломенского суда и когда именно будут избирать ему меру пресечения. 

Как известно, в обед 31 октября источники "Украинской правды" сообщили, что НАБУ проводит обыски в семье министра внутренних дел Арсена Авакова.

По данным собеседников, обыски проходили у сына Авакова Александра в рамках расследования относительно рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 – в начале 2015 года.

Позже информацию об обысках подтвердил сам Аваков.

Также в социальной сети появились фото с места обыска у сына министра внутренних дел в Харькове.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Два независимых друг от друга источника сообщили "Украинской правде", что НАБУ задержала сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

Позже в НАБУ подтвердили, что задержали 3 человека по подозрению в растрате средств во время закупки рюкзаков для Нацгвардии.

В частности, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины, представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и еще одно частное лицо.

По данным источника УП в правоохранительных органах, третий задержанный харьковчанин Владимир Литвин, руководитель ИТ-компании "Turboseo".

По данным СМИ, именно его номером телефона пользовалась компания "Днипровенд".

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