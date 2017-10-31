Сина Авакова привезли в НАБУ

31 жовтня сина глави МВС Олександра Авакова, затриманого за підозрою у розтраті бюджетних коштів, привезли у НАБУ.

Про це у facebook повідомила журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька.

Це сталося о 15:20.

У НАБУ Олександру Авакову мають зачитати повідомлення про підозру, а після цього доставити до суду для обрання міри запобіжного заходу.

Оскільки Авакова тільки недавно привезли до НАБУ, то наразі ще невідомо, в якій з двох будівель Солом'янського суду і коли саме обиратимуть йому міру запобіжного заходу.

Як відомо, в обідню пору 31 жовтня джерела "Української правди" повідомили, що НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За даними співрозмовників, обшуки проходили у сина Авакова Олександра у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року.

Згодом інформацію про обшуки підтвердив сам Аваков.

Також у соціальній мережі з'явилися фото з місця обшуку у сина міністра внутрішніх справ у Харкові.

Згодом Національне антикорупційне бюро підтвердило, що проводить обшуки у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Пізніше два незалежних один від одного джерела повідомили "Українській правді", що НАБУ затримала сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра та екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

Пізніше у НАБУ підтвердили, що затримали 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, екс-заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та ще одну приватну особу.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третій затриманий харків'янин Володимир Литвин, який у 2014 році був керівником ІТ-компанії "Turboseo".

За даними ЗМІ, саме його номером телефону користувалася компанія "Дніпровенд". Тоді також повідомлялося, що Литвин є другом у соцмережі Фейсбук Олександра Авакова.