В НАБУ ответили на обвинения Авакова

4347 просмотров
Вторник, 31 октября 2017, 18:06

Национальное антикоррупционное бюро прокомментировало заявление Министерства внутренних дел о задержании детективами НАБУ сына главы МВД Арсена Авакова Александра.

Позицию ведомства представила в эфире телеканала "112 Украина" его пресс-секретарь Светлана Олифира.

По ее словам, никакой политики в действиях НАБУ нет.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины является аполитичным, независимым правоохранительным органом", - заявила Олифира.

Пресс-секретарь подчеркнула что НАБУ осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с требованиями закона.

Как сообщалось, 31 октября НАБУ задержало сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

В бюро говорят, что расследуют дело о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

По данным источника УП в правоохранительных органах, есть и третий задержанный - харьковчанин Владимир Литвин, руководитель ИТ-компании Turboseo.

Министерство внутренних дел заявило, что действия Национального бюро "политические, а не юридически обоснованные".

Евгений Кизилов, УП

Темы: Аваков НАБУ скандал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд: ходатайство в отношении сына Авакова во вторник не будут рассматривать 31 октября 2017, 18:11
"Рюкзаки Авакова": суд ждет ходатайство Антикоррупционной прокуратуры 31 октября 2017, 17:30
Партия Левочкина надеется, что сына Авакова будут судить честно 31 октября 2017, 17:11
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Суд: Ходатайство в отношении сына Авакова во вторник не будут рассматривать
В НАБУ ответили на обвинения Авакова
Аваков: Мой сын докажет невиновность в суде
Сына Авакова привезли в НАБУ
Все новости
факт

Новую привычку лучше формировать по утрам, а не вечером

урбанистика

Башня с вертикальным лесом в Париже

мотивация

История богослова: от шиномонтажа до ВСУ