У НАБУ відповіли на звинувачення Авакова
Національне антикорупційне бюро прокоментувало заяву Міністерства внутрішніх справ стосовно затримання детективами НАБУ сина голови МВС Арсена Авакова Олександра.
Позицію відомства представила в ефірі телеканалу "112 Україна" його речниця Світлана Оліфіра.
За її словами, жодної політики в діях НАБУ немає.
"Національне антикорупційне бюро України є аполітичним, незалежним правоохоронним органом", - заявила вона.
Прес-секретар наголосила, що НАБУ здійснює свою діяльність у чіткій відповідності до вимог закону.
Як повідомлялося, 31 жовтня НАБУ затримало сина Авакова та екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря.
У бюро кажуть, що розслідує справу про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.
За даними джерела УП у правоохоронних органах, є і третій затриманий - харків'янин Володимир Литвин, керівник ІТ-компанії Turboseo.
Міністерство внутрішніх справ заявило, що дії Національного бюро є "політичними, а не юридично обґрунтованими".
Євген Кізілов, УП