У НАБУ відповіли на звинувачення Авакова

Національне антикорупційне бюро прокоментувало заяву Міністерства внутрішніх справ стосовно затримання детективами НАБУ сина голови МВС Арсена Авакова Олександра.

Позицію відомства представила в ефірі телеканалу "112 Україна" його речниця Світлана Оліфіра.

За її словами, жодної політики в діях НАБУ немає.

"Національне антикорупційне бюро України є аполітичним, незалежним правоохоронним органом", - заявила вона.

Прес-секретар наголосила, що НАБУ здійснює свою діяльність у чіткій відповідності до вимог закону.

Як повідомлялося, 31 жовтня НАБУ затримало сина Авакова та екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря.

У бюро кажуть, що розслідує справу про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, є і третій затриманий - харків'янин Володимир Литвин, керівник ІТ-компанії Turboseo.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що дії Національного бюро є "політичними, а не юридично обґрунтованими".

Євген Кізілов, УП