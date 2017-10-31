В НАБУ ответили на обвинения Авакова

Национальное антикоррупционное бюро прокомментировало заявление Министерства внутренних дел о задержании детективами НАБУ сына главы МВД Арсена Авакова Александра.

Позицию ведомства представила в эфире телеканала "112 Украина" его пресс-секретарь Светлана Олифира.

По ее словам, никакой политики в действиях НАБУ нет.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины является аполитичным, независимым правоохранительным органом", - заявила Олифира.

Пресс-секретарь подчеркнула что НАБУ осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с требованиями закона.

Как сообщалось, 31 октября НАБУ задержало сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

В бюро говорят, что расследуют дело о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

По данным источника УП в правоохранительных органах, есть и третий задержанный - харьковчанин Владимир Литвин, руководитель ИТ-компании Turboseo.

Министерство внутренних дел заявило, что действия Национального бюро "политические, а не юридически обоснованные".

Евгений Кизилов, УП