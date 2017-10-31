У Авакова обвиняют НАБУ в давлении

Министерство внутренних дел, возглавляемое Арсеном Аваковым, считает действия Национального бюро "политическими, а не юридически обоснованными".



Об этом говорится в сообщении, распространенном 31 октября на официальном сайте ведомства.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым и требует немедленной коррекции", - заявляют в МВД.



"МВД констатирует, что в Украине продолжается гибридная война, направленная на дискредитацию политиков и должностных лиц, которые твердо стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов, в частности правоохранительной системы", – говорится в сообщении.



"Поводом для новой волны информационной кампании о якобы злоупотреблений, допущенных во время процедуры закупки тактических рюкзаков для нужд АТО в 2015 году, стало проведение следственных действий в помещениях бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и сына главы ведомства", – заявляют в МВД.

В МВД напоминают результаты расследования уголовного производства, открытого 07.07.2015 о возможных многочисленных нарушениях во время процедуры закупки рюкзаков для нужд МВД.



В ведомстве Авакова отмечают, что во время ревизии досудебное следствие не получило доказательств, что поставки рюкзаков произошли не в полном объеме, вместо того, МВД предоставило НАБУ надлежащие доказательства добросовестного выполнения победителями торгов договоров по поставке рюкзаков.



"В течение всего времени работы в должности министра внутренних дел Украины, в отношении министра, членов его семьи и ближайших коллег распространяется недостоверная информация, направленная на дискредитацию Арсена Авакова как политика и нивелирования мер, препринимаемых МВД для осовременивания и оздоровления правоохранительной и судебной системы и защиты государства от российской гибридной агрессии", – говорится в заявлении МВД.



По мнению Авакова, "за этим стоят определенные внешние и внутренние силы, намерением которых реставрация старой коррумпированной системы "крышевания" и "договорняков".

Как сообщалось, 31 октября НАБУ проводит обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.



Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.



Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

По данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин Владимир Литвин, руководитель ИТ-компании "Turboseo".

Украинская правда