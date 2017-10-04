У Ляшко отреагировали на критику Лозового: Его правка – единственная полезная

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Среда, 4 октября 2017, 10:23

В Радикальной партии утверждают, что правка члена ее фракции в ВР Андрея Лозового к судебной реформе была единственной полезной в "позорном законе".

Об этом заявил на заседании Верховной Рады в среду член фракции РПЛ Игорь Мосийчук.

"Это, наверное, чуть ли не единственная правка в том, что вчера (3 октября - ред.) принял парламент под видом судебной реформы", - сказал он.

По словам Мосийчука, на самом деле никакой судебной реформы принятие этого закона не начало.

Нардеп настаивает, что 109-я поправка Лозового защитила права подозреваемых и не дала "страшные полномочия прокурорам и обвинению".

Он отметил, что без нее Рада могла бы "восстановить ЧК, которое будет преследовать тех, кто неугоден власти".

"Происходит узурпация судебной ветви власти, тирания прокуроров, разрушение правовой системы", - резюмировал Мосийчук.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого народный депутат из фракции "Батькивщина" Елена Шкрум заявила, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

"Опоблок", в частности, дал за этот законопроект 20 голосов из 33 присутствующих в зале депутатов фракции.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Ляшко реформы Верховная Рада суд
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