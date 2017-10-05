Под Радой зажгли дымовые шашки
Под Верховной Радой митингующие зажгли дымовые шашки.
Там митингуют, в частности, члены "Свободы" и "Национального корпуса".
Они выступают против законопроектов по реинтеграции Донбасса.
"Сегодня украинские националисты из "Национального корпуса", "Правого сектора" и ВО "Свобода" собрались под стенами Верховной Рады, чтобы выразить категорическое "Нет!" законам, которые должны утвердить минский договорняк о статусе ОРДЛО", – говорится в заявлении на Fb "Национального корпуса".
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