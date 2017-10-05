Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко исправил и снова подал Раде отклоненный закон о Донбассе

Четверг, 5 октября 2017, 12:08
Порошенко исправил и снова подал Раде отклоненный закон о Донбассе

Президент Петр Порошенко вернул в Верховную Раду с поправкой законопроект №7164 о продлении действия особого порядка на Донбассе.

Об этом говорится на странице документа на сайте парламента.

Там отмечается, что 5 октября проект закона был отозван, доработан и снова передан на рассмотрение комитета ВР по национальной безопасности и обороны.

В законопроект добавили пункт о том, что особый статус отдельных районов Донбасса будет продолжен исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Как сообщил в комментарии "Украинской правде" член комитета Андрей Тетерук, доработанный вариант закона уже возвращен и комитет соберется снова, чтобы его рассмотреть.

На вопрос УП, когда будет заседание этого комитета, Тетерук сказал: "Мы же все пока здесь, посмотрим".

Как сообщалось, в четверг, 5 октября, комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне не поддержал и отправил на доработку законопроект №7164, которым президент предлагает продлить еще на 1 год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Предложили внести поправку, что закон вступает в силу только после выполнения статьи 10 этого закона о выводе всех незаконных вооруженных формирований и вооруженной техники.

Евгений Кизилов, Роман Кравец, УП

Темы: ПорошенкозаконодательствоДонбассВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: