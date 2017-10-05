Порошенко исправил и снова подал Раде отклоненный закон о Донбассе

Президент Петр Порошенко вернул в Верховную Раду с поправкой законопроект №7164 о продлении действия особого порядка на Донбассе.

Об этом говорится на странице документа на сайте парламента.

Там отмечается, что 5 октября проект закона был отозван, доработан и снова передан на рассмотрение комитета ВР по национальной безопасности и обороны.

В законопроект добавили пункт о том, что особый статус отдельных районов Донбасса будет продолжен исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Как сообщил в комментарии "Украинской правде" член комитета Андрей Тетерук, доработанный вариант закона уже возвращен и комитет соберется снова, чтобы его рассмотреть.

На вопрос УП, когда будет заседание этого комитета, Тетерук сказал: "Мы же все пока здесь, посмотрим".

Как сообщалось, в четверг, 5 октября, комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне не поддержал и отправил на доработку законопроект №7164, которым президент предлагает продлить еще на 1 год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Предложили внести поправку, что закон вступает в силу только после выполнения статьи 10 этого закона о выводе всех незаконных вооруженных формирований и вооруженной техники.

Евгений Кизилов, Роман Кравец, УП