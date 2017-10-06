В Кремле отреагировали на законопроекты по Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что формулировка украинского законопроекта о реинтеграции Донбасса "ни де-юре, ни де-факто неприемлема".



Об этом он сказал журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о двух законопроектах по Донбассу, которые были внесены в Раду, сообщает РИА Новости.

"Этот закон – он носит, насколько мы понимаем и насколько располагаем информацией об этом пока еще законопроекте, – он носит весьма декларативный характер. Там содержится статья, где Российская Федерация называется агрессором. И также там не содержится никакого упоминания Минских договоренностей", – говорит Песков.

По словам спикера Кремля, "подобные формулировки для России неприемлемы, а законопроекты содержат юридические противоречия".

"Чисто с юридической точки зрения – безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлема. Она неприемлема. Но и с юридической точки зрения, конечно, это противоречит и букве, и духу Минских договоренностей. Ибо такой дефиниции в Минских договоренностях нет. И российская сторона является подписантом, а именно гарантом этих Минских договоренностей", – заявил Песков.

По мнению прес-секретаря Путина, закон носит декларативный характер.

Кроме того, по его словам, второй законопроект (о продлении особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО) является более важным.

"Там же есть еще один законопроект, который уже идет в русле продления особого статуса Донбасса. Вот это уже важный законопроект. Ибо истечение срока действия предыдущего закона об особом статусе, конечно, вызывало у всех озабоченность", – сказал Песков.

Он также заявил, что РФ "сохраняет свою приверженность Минским договоренностям, по-прежнему считает их безальтернативным фундаментом, на основе которого можно, по крайней мере, дальше пытаться выходить хоть на какие-то наметки урегулирования".

Как сообщалось, Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается государством-агрессором.

Депутаты также приняли закон, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

В переходных положениях документа сказано, что закон должен заработать после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины..

Как известно, Россия начала вооруженную агрессию против Украины в 2014 году.

Она незаконно аннексировала АРК Крым, а также начала реализовывать проект "Новороссия" на территории украинского Донбасса.

Спустя три года РФ продолжает снабжать незаконные вооруженные формирования на востоке Украины оружием и техникой.

С 2014 года Россия более чем в 10 раз увеличила количество вооружения, которое поставила на временно оккупированный Донбасс.

На Донбассе на ротационной основе с вооружением и техникой постоянно находятся 36 300 российских наемников, из которых 2900 – кадровые военные ВС РФ.

В то же время Кремль всячески отрицает присутствие российских военных на Донбассе.