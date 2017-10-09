Вороненков был свидетелем по делу об агрессии РФ и аннексию Крыма

Убитый экс-депутат Денис Вороненков был свидетелем по делу о действиях российских военнослужащих на территории Украины.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему Вороненкова охранял офицер Управления разведки.

"Потому что господин Вороненков давал ценные показания об участии российских войск на территории Украины", – сказал он.

"Как известно, Управление разведки должно получать информацию, составляющую государственный интерес за пределами Украины, а также на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Посему получение информации по поводу того, что происходит со стороны государства-агрессора на этих территориях, входило вполне в компетенцию Управления разведки", – пояснил Луценко.

На уточнение, был ли Вороненков, кроме дела о государственной измене Виктора Януковвича и преступлений против Майдана, свидетелем еще по третьему делу, Луценко ответил утвердительно:

"Он давал показания, в том числе, об участии военных формирований Российской Федерации на нынче оккупированных территориях, в первую очередь Крыма. Вороненков был в этом деле свидетелем".

"Это дело ведет Управление войны Военной прокуратуры ГПУ. Оно собирает доказательства участия Российской Федерации и совершения военных преступлений военнослужащих на оккупированных территориях", – сказал генпрокурор.

На вопрос, не боялся ли Вороненков находиться в Украине, Луценко предположил, что охрана давала ему некоторую уверенность.

Но от пули киллера сложно уберечься, констатировал он.

Генпрокурор также добавил, что квартиру, которую снимали злоумышленники, сначала рассматривали как место для снайперской атаки - но поскольку дом не очень близко, выбрали улицу.

Луценко также не удивляет выбор центра города для убийства. По его словам, ускрыться от гостиницы "Премьер-Палац" на машине легко - можно и дворами ехать.

И другого варианта места не было, считает генпрокурор, потому что Вороненков на окраинах не бывал, жил и проводил встречи в центре столицы.

Алена Рощенко, УП