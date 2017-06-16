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Пятница, 16 июня 2017, 14:08

В Павлограде по делу убийства экс-депутат Госдумы Дениса Вороненкова задержали местного активиста Ярослава Тарасенко.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на жену задержанного Надежду Тарасенко.

"Накануне приехала группа "Альфа" СБУ непосредственно задерживать. Мы не знаем, какой у него статус - свидетель, подозреваемый. Его повезли, не оставив нам никаких документов. Через знакомых, организации, мы узнали, что его повезли в Киев и то мы не знаем, куда именно - в МВД, или в СБУ, или еще куда-то", - отметила Тарасенко.

Дома у него искали заметки о передвижении погибшего.

Она подтвердила, что ее муж был знаком с Павлом Паршовым - убийцей Вороненкова, и Ярославом Левенцом, которого называют сообщником Паршова и сейчас разыскивают.

"С Левенцом был знаком. А по поводу Паршова - Павлоград город очень маленький, поэтому вероятно и пересекались где-то в городе, все друг друга знают, но были знакомы максимум на уровне "привет-привет". Левенца конечно, он гораздо лучше знал. Это тренер боевого гопака у нас в городе и мегапозитивные человек", - рассказала жена задержанного.

Темы: Вороненков
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