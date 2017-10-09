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Луценко о деле Вороненкова: 1 убит, 2 задержаны, у 3 - подозрения

Понедельник, 9 октября 2017, 12:55

Трем людям сообщено о подозрении, двое человек задержаны по делу об убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова в Киеве в марте 2017 года.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга в понедельник.

"Организатору и заказчику убийства, гражданину России Владимиру Тюрину, 1958 года сообщено о подозрении", - заявил Луценко.

По словам Луценко, сейчас Тюрин находится на территории Российской Федерации.

"Сообщено также о подозрении Василенко Юрия Александровича, 1979 года рождения. В настоящее время местонахождение Василенко устанавливается. Сообщено также о подозрении Левенца Ярослава Анатольевича, 1985 года... и он объявлен в международный розыск", - рассказал Луценко.

"Один киллер убит на месте совершения преступления. Двое - арестованы, находятся в изоляторах", - сказал он.

Схема работы группы, которая, по словам ГПУ, организовала убийство Вороненкова
Схема работы группы, которая, по словам ГПУ, организовала убийство Вороненкова
 
 


По словам Луценко было опрошено 350 свидетелей, проработаны "сотни видеозаписей с камер наблюдения, объем которых составил почти 3 терабайта, проведено 60 обысков, осуществлено более 430 временных доступов к вещам и документам, назначено и проведено 3 десятка судебных экспертиз".

Луценко также сообщил, что сыну Тюрина Дмитрию, который был посредником и подыскивал исполнителей в Украине, могут инкриминировать соучастие:

"Процессуальный статус Дмитрия Владимировича Тюрина пока не определен. Его перспектива - статья 27 или 28 - соучастие в преступных действиях", - сказал Луценко.

Один из задержанных, по словам генпрокурора, Лось был соорганизатором вместе с Левенцом: он организовывал двух водителей и киллера. Тарасенко был водителем "Ланоса", на котором приехал киллер. Разыскивается Левенец и руководитель преступной группы Василенко.

"Левенца мы вели по всей стране. Последняя точка, где он, вероятно, находился, - Закарпатье. Мы проводим розыскные мероприятия и в Украине, и за ее пределами", - уточнил Луценко.

По его словам Тарасенко задержали 15 июня, Лося - 29 августа.

 

Как известно, в понедельник Луценко сообщил, что организатором убийства бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин.

Как сообщалось, 23 марта 2017 около гостиницы "Премьер" в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

Раненый охранник Вороненкова подстрелил нападающего. Убийцей оказался экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов - он умер в больнице.

16 июня в Павлограде задержали активиста Ярослава Тарасенко, который был знаком с Паршовим и подозреваемый в соучастии в резонансном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК). Следователи считают, что Тарасенко привез киллера под гостиницу.

Вороненкова был свидетелем по делу об измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Следствие считало приоритетной версию вмешательства Российской Федерации.

Александр Шумилин, УП

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Темы: Вороненковпрокуратура
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