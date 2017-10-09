Луценко назвал мотивы убийства Вороненкова

Мотивом убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова стало сочетание высших интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина.

Об этом на брифинге 9 октября заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Следствие считает, что мотивом убийства Вороненкова было сочетание высших интересов Российской Федерации для устранения свидетеля, который давал ценные показания для украинских, а в перспективе мог давать показания и для международных судов, про участие РФ в непровозглашенных военных действиях и военных преступлениях против Украины, с личными мотивами господина Тюрина, который хотел отомстить своей бывшей гражданской жене Максаковой и поднять свой авторитет такими действиями", - сказал Луценко.

Он подчеркнул, что рассматривать только личный мотив без политического невозможно.

"Первое – потому что развод Тюрина и Максаковой произошел около 8 лет назад. Во-вторых, продвижение этого вора в законе по иерархической лестнице с такими преступлениями, за которые он был осужден, без сотрудничества со спецслужбами невозможно. Темпы и объем получения воздействия на криминальные среды Тюриным подтверждают его сотрудничество со спецслужбами РФ", - сказал Луценко.

Он также добавил, что через две недели после убийства Вороненкова к работе в ФСБ вернулся "некто Феоктистов" (Олег Феоктистов, начальник шестой службы УСБ ФСБ, позже руководитель службы безопасности "Роснефти" – ред.), который был уволен с должности в результате действий Вороненкова, который раскрыл коррупционную схему в ФСБ.

"Мы видим переплетение личных интересов заказчика, месть верхушки ФСБ, которая была обвинена в коррупции, а также интересов высшего руководства Кремля, чтобы ценный свидетель замолчал навеки", - сказал Луценко.

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев отметил, что и он, и Мария Максакова доверяют этому расследованию.

"В то же время у Тюрина не было прямого мотива самому по себе заказывать это убийство. И с самого начала, когда эту версию рассматривали, Мария считала ее абсолютно невероятной, потому что она с ним регулярно общается. Он отец двух ее детей, эти дети живут с ним. Поэтому для нее эти выводы – шок и личностная трагедия ", - сказал Пономарев.

"В том, что за этим стоит российская правоохранительная машина, российские спецслужбы у нас больших сомнений нет. Мы знаем, как Тюрин познакомился с Феоктистовым, как было организовано между ними общение. И выглядит именно так, что именно в того человека был мотив на заказ этого убийства ", - сказал Пономарев.

Как известно, 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

Раненый охранник подстрелил напавшего. Убийцей оказался экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов – он умер в больнице.

16 июня в Павлограде задержали активиста Ярослава Тарасенко, который был знаком с Паршовым и подозревается в соучастии в резонансном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК). Следователи считают, что Тарасенко привез киллера под гостиницу.

Вороненков был свидетелем по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Следствие считало приоритетной версию вмешательства Российской Федерации.

По данным ГПУ, организатором убийства Вороненкова является российский "вор в законе" ВладимирТюрин.

Украина будет обращаться в Российскую Федерацию для экстрадиции заказчика убийства Вороненкова.

Ирина Балачук, УП