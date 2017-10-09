Взрывы в Калиновке: Луценко не исключает, что Муженко позовут на допрос

Генпрокуратура расследует служебную халатность и "неадекватное" использование средств руководством Генштаба и военным арсеналом в Калиновке.

Об этом во время брифинга в понедельник заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что опровергает свои сомнения относительно несвоевременного выделения средств Минфином на утилизацию боеприпасов в Калиновке.

"Мы установили, что министерство финансов вовремя выделяло средства в тех сроках и в тех размерах, в которых заказывал Генеральный штаб. Сейчас сосредотачиваемся над неадекватностью планирования и использования средств руководством Генерального штаба и, собственно, этой базы хранения", - сказал Луценко.

Генпрокурор отказался называть основную версию следствия, но отметил, что правоохранители расследуют дело о служебной халатности руководства Генштаба и калиновского военного арсенала

"Пока не хочу озвучивать основную версию следствия. Но в ближайшее время будут вручены подозрения всем причастным", - сказать он.

На уточняющий вопрос журналистов Луценко отметил, что речь не идет о подозрении главе Генштаба Виктору Муженко, но на допрос он будет вызван.

"Да, допрос господина Муженко будет. Но это определяет сам следователь. За время моей каденции в генпрокуратуре следователи привыкли, что у меня не надо спрашивать разрешения о вызовах на допрос, даже в отношении таких чиновников, как господин Муженко", - сказал Луценко.

Как известно, 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 тысяч человек, сейчас они постепенно возвращаются домой.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Народный депутат из фракции "Народный фронт" и член коллегии МВД Антон Геращенко предлагал уволить главу Генштаба Виктора Муженко из-за чрезвычайной ситуации, которая возникла в Калиновке Винницкой области.

Муженко заявил, что обвинить его или его подчиненных не получится.

Украинская правда