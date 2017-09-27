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За Калиновку: у Авакова инициируют отставку Муженко

Среда, 27 сентября 2017, 16:18

Народный депутат из фракции "Народный фронт" и член коллегии МВД Антон Геращенко предлагает уволить главу Генштаба Виктора Муженко из-за чрезвычайной ситуации, которая возникла в Калиновке Винницкой области.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Выступаю с предложением к комитету (Верховной Рады – ред.) по вопросам национальной безопасности и обороны на ближайшем заседании рассмотреть вопрос об обращении к верховному главнокомандующему президенту Украины Петру Порошенко с предложением отправить в отставку главу Генерального штаба Виктора Муженко и его заместителя, отвечающего за сохранность и безопасность военных складов", - написал нардеп.

По его словам, взрывы на складе боеприпасов в Калиновке - это военная катастрофа, ответственность за которую должен понести именно Муженко и его зам.

Геращенко также предложил заслушать отчет Генштаба об использовании 300 миллионов гривен, выделенных Радой в бюджете-2017 на безопасность военных складов.

"Судя по всему эти деньги, как обычно, ушли, как вода в песок", - отметил советник министра внутренних дел.

Геращенко считает произошедшее результатом "халатности, безалаберности и безнаказанности высшего военного руководства".

Как сообщалось, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов.

По фактам взрывов в Калиновке открыто дело с предварительной квалификацией "диверсия".

Как известно, между Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым складываются неприязненные отношения.

Подробнее читайте об этом в статье Украинской правды "Дуализм власти. Как Порошенко и Аваков додавливают друг друга".

Украинская правда

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Темы: чрезвычайное происшествиеВерховная РадаМуженкоувольнение
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