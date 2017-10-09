Вибухи в Калинівці: Луценко не виключає, що Муженка покличуть на допит

Генпрокуратура розслідує службову недбалість та "неадекватне" використання коштів керівництвом Генштабу та військовим арсеналом у Калинівці.

Про це під час брифінгу у понеділок заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Він зазначив, що спростовує свої сумніви щодо несвоєчасного виділення коштів мінфіном на утилізацію боєприпасів в Калинівці.

"Ми встановили що міністерство фінансів вчасно виділяло кошти в тих строках і в тих розмірах, в яких замовляв Генеральний штаб. Зараз зосереджуємося над неадекватністю планування та використання коштів керівництвом Генерального штабу та, власне, цієї бази зберігання", - сказав Луценко.

Генпрокурор відмовився називати основну версію слідства, але зауважив, що правоохоронці розслідують справу щодо службової недбалості керівництва Генштабу та калинівського військового арсеналу

"Поки не хочу озвучувати основну версію слідства. Але в найближчий час будуть вручені підозри всім причетним", - сказів він.

На уточнююче питання журналістів Луценко зауважив, що не йдеться про підозру голові Генштабу Віктору Муженку, але на допит він буде викликаний.

"Так, допит пана Муженка буде. Але це визначає сам слідчий. За моєї каденції в генпрокуратурі слідчі звикли, що у мене не треба питати дозволу про виклики на допит, навіть щодо таких високопосадовців, як пан Муженко", - сказав Луценко.

Як відомо, 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи. Із зони ризику евакуйовано понад 30 тисяч людей, наразі вони поступово повертаються додому.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

Народний депутат з фракції "Народний фронт" і член колегії МВС Антон Геращенко пропонував звільнити голову Генштабу Віктора Муженка через надзвичайну ситуацію, яка виникла в Калинівці Вінницької області.

Муженко заявив, що звинуватити його чи його підлеглих не вийде.

Українська правда