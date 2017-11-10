Рада не отменила бесконкурсное назначение губернаторов и медреформу

Верховная Рада не отменила изменения к закону о госслужбе, принятые 9 ноября.



Проект постановления 7126-п нардепа от "Батькивщины" Алены Шкрум поддержали только 29 депутатов.



Теперь глава Верховной Рады может подписать принятый накануне законопроект.

Постанова відхилена!⬇️#ЗП7126_П щодо скасування змін до законів про проходження держслужби не підтримано. pic.twitter.com/v6KrN2SFDU — Верховна Рада (@verkhovna_rada) November 10, 2017

Ранее в пятницу парламент также не поддержал предложение отменить законопроект, которым введена реформа в медицинской сфере. За это проголосовали только 45 нардепов.

Как известно, 9 ноября Верховная Рада голосами БПП, "Народного фронта", "Воли народа", "Видродження" и внефракционных депутатов поддержала в целом изменения к закону о госслужбе.



В частности, изменения предусматривают выведение из закона о госслужбе руководителей местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей. Главам местных госадминистраций разрешается заниматься политической деятельностью, а назначать их будет президент без конкурсного отбора, предусмотренного законом о госслужбе.



19 октября Верховная Рада приняла закон о медицинской реформе, который, в частности, определяет платность услуг и договорные отношения с медучреждениями, а также гарантированный "пакет" обязательств государства по медицинским услугам и лекарствам.