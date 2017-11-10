В ГПУ рассказали, почему проводят обыски в компании Новинского

Генпрокуратура совместно Государственной фискальной службой проводят обыски в офисах компании Smart Energy, входящей в "Смарт-холдинга" народного депутата Вадима Новинского.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"ГПУ совместно с ГФС проводят обыски в рамках расследования уголовного производства по неуплате налогов", - сказала она.

Сарган не смогла назвать адреса, по которым проходят обыски, но отметила, что "их много".

"Украинская правда" пытается получить по этому поводу комментарии в ГФС.

Как известно, ранее пресс-секретарь "Смарт-Холдинга" Евгений Загорулько сообщил, что 10 ноября в офисах компании Smart Energy и квартирах ее менеджеров проходят обыски.

"Смарт Энерджи" - управляющая компания в составе группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского, отвечает за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.

6 октября правоохранители задержали директора частного акционерного общества "Укргазвыдобуток" Вадима Мохова.

Мохов подозревается в неисполнении требований приказа Государственной службы геологии и недр Украины о приостановлении действия спецразрешения на пользование недрами в период с 28 июля по 10 августа 2017 года.

Харьковский районный суд Харьковской области избрал в качестве меры пресечения Мохову арест с альтернативой залога в 5 млн гривен. 9 октября за него внесли залог.

ОАО "Укргазвыдобуток" - компания, имеющая лицензию на разработку и добычу природного газа и газового конденсата на Островерховском месторождении в Харьковской области.

В начале декабря военная прокуратура провела обыск в доме одного из руководителей "Смарт-Холдинга". Также об обысках в компании сообщали 25 сентября.

15 февраля 2017 года в "Смарт-холдинге" сообщили об очередном обыске.