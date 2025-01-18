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Экс-нардепу Новинскому объявили подозрение в госизмене и разжигании вражды

Валентина РоманенкоСуббота, 18 января 2025, 13:00
Экс-нардепу Новинскому объявили подозрение в госизмене и разжигании вражды
Вадим Новинский. фото УП

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ заочно сообщили о подозрении в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти народному депутату нескольких созывов Вадиму Новинскому.

Источник: Государственное бюро расследований, Служба безопасности Украины, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: В сообщении правоохранителей не указана фамилия фигуранта, но по данным "Украинской правды", речь идет о Новинском, который долгое время находился в рядах "Партии регионов" и "Оппозиционного блока".

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Как известно, Новинский отказался от мандата в июле 2022 года. Как отмечает спецслужба, после начала полномасштабной войны он чартерным рейсом выехал в Евросоюз, где продолжил работать в интересах РФ.

По материалам дела, бывший нардеп был на прямой связи с патриархом РПЦ Кириллом (Гундяевым) и использовал подчиненные ему религиозные общины в странах ЕС для "разгона" российской пропаганды (ГБР называет Новинского "так называемым "куратором" от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине").

В частности, как установило расследование, он привлекал иностранных прихожан для дискредитации Украины на международной арене.

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Отмечается, что судебные психолого-лингвистические и семантико-текстуальные экспертизы подтверждают факты преступной деятельности экс-нардепа в интересах РФ.

На основании полученных доказательств фигуранту заочно сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, совершенные организованной группой лиц).

Предыстория:

  • В январе 2023 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 24 января о введении санкций в отношении экс-нардепа Вадима Новинского и еще 9 представителей духовенства РПЦ и УПЦ МП.
  • В апреле 2023 года Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили об аресте имущества Новинского, который причастен к пособничеству стране-агрессору. В списке заблокированных активов фигурировали корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива. Общая сумма арестованного имущества составила более 3,5 млрд грн.

НовинскийгосизменаГБРСБУ
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