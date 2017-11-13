На этой неделе Рада может добавить украинцам еще один выходной

Верховная Рада в четверг может вынести на голосование вопрос определения 25 декабря выходным днем.



Об этом заявил на согласительном совете в понедельник спикер парламента Андрей Парубий.



Председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий попросил внести на рассмотрение парламента законопроект 2149.



"Предлагается 25 декабря Рождество Христово сделать выходным днем ​​так же как и 7 января. Поскольку в Украине много и римо-католиков и протестантов, которые просят сделать этот день выходным днем. И мы имеем поддержку зала", - сказал он.



Парубий заявил, что законопроект о "25 декабря" включен в повестку дня на вторник.

"Это обусловлено тем, чтобы фракции смогли провести по поводу дискуссии", - сказал он.



"Если во время изучения на фракциях мы увидим поддержку, мы в четверг его сможем поставить в достаточно проходную часть и без большого страстного обсуждения принять по нему решение", - сказал спикер.



Парубий добавил, что если будет положительное решение фракций, то "мы в четверг его сможем пройти среди первых вопросов".