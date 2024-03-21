"Схемы" нашли у семьи главы АМКУ Кириленко недвижимости на 70 миллионов

Журналисты-расследователи выяснили, что семья бывшего председателя Донецкой ОГА, а теперь главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей стоимостью более 70 миллионов гривен.

Источник: расследование проекта "Схемы" издания "Радио свобода"

Детали: Речь идет о большом имении и двух земельных участках под Киевом, 200 кв. м офисной недвижимости в столице, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырех апартаментах в Ужгороде.

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Как выяснили журналисты, это имущество, в основном оформленное на родственников жены Кириленко (родителей-пенсионеров и бабушку), семья приобрела в период, когда он возглавлял Донецкую областную администрацию и до его перевода в Киев на должность главы АМКУ в 2023 году. При этом никто из родственников не имеет бизнеса, а официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести все это ценное имущество.

В апреле 2020 года, когда Кириленко уже около 9 месяцев возглавлял Донецкую ОГА, его тесть Александр Матиенко приобрел в коттеджном городке на Киевщине 25 соток земли и дом на 228 квадратов за 4 миллиона гривен. Хотя согласно архивному объявлению о продаже упомянутого дома на одном из профильных сайтов, это имущество в 2020 году стоило 10 миллионов гривен.

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Дом в коттеджном городке на Киевщине. Фото: "Схемы"

В апреле 2021 года Матиенко приобрел еще 25 соток в том же коттеджном городке за 1,8 миллиона гривен, как указано в договоре купли-продажи. Сейчас на территории можно разглядеть фундамент будущего здания.

Журналисты выяснили, что семья Кириленко продолжила обзаводиться имуществом и после начала полномасштабного вторжения России.

Так, в августе 2022 года Матиенко приобрел имущественные права на апартаменты в премиальном жилом комплексе Residents Park в Ужгороде. К тому времени Павел Кириленко уже возглавил Донецкую областную военно-гражданскую администрацию, переехав на восток именно из Ужгорода, где до этого два года возглавлял военную прокуратуру.

ЖК Residents Park. Фото: "Схемы"

По данным договоров купли-продажи, тесть Кириленко приобрел имущественные права на квартиры в этом ЖК площадью 90 и 74 квадратных метра за 800 и 640 тысяч гривен соответственно. Как установили журналисты, на момент приобретения этой недвижимости рыночные цены на нее были существенно выше - 7 и 6 миллионов гривен.

В апреле 2023 года Матиенко купил в ужгородском ЖК имущественные права на еще одну квартиру - площадью 77 квадратных метров за почти 670 тысяч гривен. Согласно данным сайта по недвижимости, их рыночная стоимость - почти 6 миллионов гривен.

Теща Кириленко Наталья Матиенко в тот же период приобрела имущественные права на квартиру в комплексе Residents Park на 80 квадратов, заплатив более 670 тысяч гривен. Рыночная стоимость апартаментов на тот момент составляла около 6 миллионов гривен.

Кроме квартир, супруги Матиенко в период с 2022 по 2023 год стали владельцами четырех парковочных мест в ужгородском ЖК, совокупной рыночной стоимостью более 2,5 миллиона гривен.

Таким образом, общая рыночная стоимость имущества, которым владеют супруги Матиенко в Ужгороде, составляет 27 миллионов гривен.

В марте 2023 года теща Кириленко стала владелицей двух квартир в Киеве в жилом комплексе Obolon Plaza, каждая площадью почти 90 квадратов. Совокупная стоимость этого имущества, согласно договорам купли-продажи, составила 9,5 миллиона гривен. Средства за эти апартаменты были внесены в 2021 году.

В том же месяце тесть Кириленко приобрел в Obolon Plaza два паркоместа - на общую сумму, согласно рыночным ценам, от 80 до 100 тысяч долларов.

ЖК Obolon Plaza. Фото: "Схемы"

Как выяснили журналисты, в этом же столичном ЖК в мае 2023 года теща Кириленко стала владелицей офисного помещения в почти 200 квадратов. Она в свою очередь получила его в подарок от своей матери Альбины Винниковой. Винникова внесла почти 12 миллионов гривен за эту недвижимость в 2021-м году, о чем свидетельствует договор купли-продажи.

Также тесть Кириленко владеет Volkswagen Tiguan 2020 года выпуска, а теща - люксовым кроссовером BMW X3, на котором передвигается жена главы АМКУ Алла Кириленко.

В комментарии "Схемам" Павел Кириленко заявил, что у семьи его жены было достаточно сбережений, чтобы приобрести все это имущество.