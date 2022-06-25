Зеленская говорит, что не уезжала из Украины после начала войны
Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что с начала широкомасштабного вторжения России в Украину она не покидала территорию страны.
Источник: интервью Зеленской для французского телеканала France 5
Прямая речь журналистки: "Вы ни разу не думали над тем, чтобы покинуть Украину?"
Прямая речь Зеленского: "Да, действительно. Это было мое взвешенное решение (не уезжать из Украины – ред.). У меня не было желания покидать Украину. У меня не было желания быть далеко от Родины и вдали от своего мужа.
И поскольку мы даже не видимся неделями, все равно я чувствую, что я рядом. Я могу посылать свою поддержку.
Гораздо труднее смотреть на происходящее с твоей страной, твоими людьми издалека – гораздо легче эмоционально для меня быть именно здесь. Я там, где хочу быть. И я там, где я должна быть. Мне кажется, мне от этого более спокойно".
Детали: Первая леди также призвала французов не забывать о войне в Украине, не верить российской пропаганде и продолжать помогать украинцам, вынужденным покинуть дома.
Зеленская надеется, что с 1 сентября дети смогут возобновить обучение в школах, а студенты в университетах на территориях, где не ведутся боевые действия.
Предыстория:
- В начале войны Зеленская открыла собственный Telegram-канал, где рассказывала о различных мерах безопасности для населения и делилась важными историями переселенцев, женщин и детей.
- В интервью британскому журналу The Guardian Зеленская рассказала, что первое время ей и детям президента не разрешали общаться с отцом и мужем даже дистанционно из-за мессенджеров. Она призналась, что не смогла сдержать слезы, когда в первые дни осознала ту мысль, что может больше никогда не увидеть Зеленского живым.
- В апреле в интервью журналу Vogue супруга президента рассказала о первых днях войны, что ей и детям пришлось долгое время находиться вдали от Киева.
- 8 мая Зеленская встретила первую леди США Джилл Байден в Ужгороде, где они пообщались с переселенцами.
- По данным Первой леди, в рядах Вооруженных сил Украины защищают страну более 37 тысяч женщин.