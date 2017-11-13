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Взрывчатка в автомобиле: перевозчиков подозревают в подготовке теракта

Понедельник, 13 ноября 2017, 10:32

Одна из версий по делу об обнаружении в автомобиле в Киеве 6,5 кг взрывчатки - подготовка к теракту.

Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, сейчас следователи прокуратуры изучают возможность переквалификации уголовного производства по выявлению в Киеве в автомобиле взрывчатки в статью о подготовке террористического акта.

"Сейчас процессуальные руководители прокуратуры изучают уголовное дело и возможность переквалификации его в подготовку к совершению террористического акта", - сказал Корищенко и добавил, что это - одна из версий.

Он сообщил, что правоохранители еще не имеют данных, где и когда преступники собирались заложить взрывчатку.

Глава столичной полиции отметил, что задержанные, в автомобиле которых была найдена взрывчатка, это молодые люди 1990-91 года рождения, которые приехали из Закарпатья. Они дают путаные показания и рассказывают, что их попросили привезти что-то в Киев.

Как сообщил в Facebook народный депутат из Закарпатской области Виктор Балога, по его информации, задержаны в Киеве со взрывчаткой живут в Мукачево.

"Один - Евгений Гончаренко, другого, как мне сказали, называют "Марчи". Оба участники бандгруппировки народного депутата Михаила Ланьо и его помощника - Артура Пашкуляка", - пишет он.

Как известно, 12 ноября столичные правоохранители задержали мужчин, у которых в багажнике автомобиля была взрывчатка - пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов. Правоохранители задержали перевозчиков.

"Интерфакс-Украина"

Темы: Киевтеракттерроризм
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