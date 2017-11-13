Затриманих з вибухівкою закарпатців раніше вигнали з табору під Радою

Двох чоловіків, в машині яких знайшли 6 кг вибухівки, до цього вигнали з наметового містечка біля Верховної Ради.

Про це повідомляється на facebook-сторінці акції протесту.

"Затримані поліцією у неділю у Києві із 6 кг вибухівки жителі Закарпаття днем раніше були серед тих, кого попросили залишити табір на площі Конституції біля Верховної Ради", - йдеться у заяві.

Активісти кажуть, що позбулися чоловіків, оскільки вони порушували дисципліну та провокували конфлікти як з учасниками протесту, так і з правоохоронцями.

Цю інформацію підтвердив у розмові з журналістами голова парламентської фракції "Самопоміч", представники якої також беруть участь в акції протесту під радою, Олег Березюк.

"Ви знаєте, що ці люди, у яких МВС учора вилучило 6 кг вибухівки, були тиждень тому розпізнані й вигнані з табору протестувальників на вулиці Грушевського", - цитують його слова "Українські новини".

Депутат припустив, що вони там перебували з метою провокацій.

Як відомо, 12 листопада столичні правоохоронці затримали чоловіків, в яких у багажнику автомобіля була вибухівка - п‘ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг та 10 електродетонаторів. Правоохоронці затримали чоловіків.

Одна з версій у цій справі - підготовка до теракту.