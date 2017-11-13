ГПУ предложила Деревянко уплатить 62 млн налогов для закрытия дела
Внефракционный народный депутат, член политсовета партии "Рух нових сил" Юрий Деревянко должен уплатить около 62 миллиона гривен налогов для того, чтобы Генеральная прокуратура закрыла дело о возможном уклонении депутатом от уплаты налогов.
Об этом депутат сообщил журналистам после допроса в Генпрокуратуре, передают в понедельник "Українські новини".
"Я получил акт Государственной фискальной службы, и в этом акте налоговая написала, что... установлены налоговые нарушения, а именно занижение годового дохода за 2015 год на сумму 289 млн гривен, в результате чего занижено налоговое обязательство с налога на доходы физических лиц в сумме 57 млн 751 тыс., а также еще военного сбора на сумму 4 млн 332 тыс. гривен", – рассказал он.
По словам Деревянко, сотрудник Генпрокуратуры предложил ему уплатить необходимую сумму, и тогда дело будет закрыто.
Нардеп считает, что данный акт является служебным преступлением.
Он намерен подать свои возражения в Государственную фискальную службу.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура вызвала на допрос члена партии "Дух нових сил" нардепа Юрия Деревянко в деле, в котором он подозревается в неуплате налогов.
В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган объяснила, что дело против Деревянко возбуждено 12 сентября 2017 года.
Нардепа подозревают в том, что он в декларациях за 2015-2016 годы указал (свои и жены) средства и имущество, полученные от предпринимательской деятельности, стоимость которых существенно отличается от размеров доходов.
Сарган отметила, что это уже не первая повестка депутату – на предыдущие несколько вызовов Деревянко не являлся.
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