НАПК взялось за декларацию Онищенко

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Верховную Раду запрос об истребовании ряда документов и сведений относительно беглого нардепа Александра Онищенко.

Такую информацию предоставили в НАПК на жалобу проекта "Марлин" об отсутствии в реестре электронной декларации Онищенко.

"После их обработки Национальным агентством при наличии оснований будут приняты меры, в частности сообщено Онищенко А. Р. о факте непредоставления декларации, и он должен в течение десяти дней со дня уведомления подать декларацию", - сообщили в Департаменте финконтроля НАПК.

В Нацагентстве отметили, что после того, как Онищенко отреагирует или проигнорирует их сообщения НАПК примет решение или составлять протокол об административном коррупционном правонарушении, или направить материалы в другие антикоррупционные органы.

Ранее сообщалось, что в октябре стало известно, что НАБУ готовится завести дело на Онищенко именно из-за отсутствия декларации.

Позже депутат Александр Онищенко пояснил, что он не подал электронную декларацию тем, что все его документы находятся в НАБУ.

Также в НАПК напомнили об ответственности депутатов, которые не подали декларацию.

Также сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начала полную проверку электронных деклараций заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрия Воропаева и прокурора Луганской области Владимира Янко.