Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК взялося за декларацію Онищенка

Понеділок, 13 листопада 2017, 15:36

Національне агентство з питань запобігання корупції надіслало до Верховної Ради запит щодо витребування низки документів і відомостей стосовно нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Таку інформацію надали в НАЗК на скаргу проекту "Марлін" про відсутність в реєстрі електронної декларації Онищенка.

"Після їх опрацювання Національним агентством за наявності підстав будуть вжиті заходи, зокрема повідомлено Онищенка О. Р. про факт неподання декларації, і він повинен протягом десяти днів з дня такого повідомлення подати декларацію", - повідомили в Департаменті фінконтролю НАЗК.

В Нацагентстві зазначили, що після того, як Онищенко відреагує або проігнорує їхнє повідомлення, НАЗК прийме рішення чи складати протокол про адміністративне корупційне правопорушення, чи надіслати матеріали до інших антикорупційних органів.

 

Раніше повідомлялося, що в жовтні стало відомо, що НАБУ готується завести справу на Онищенка саме через відсутність декларації.

Пізніше депутат Олександр Онищенко пояснив те, що він не подав електронну декларацію тим, що всі його документи перебувають в НАБУ.

Також  у НАЗК нагадали про відповідальність депутатам, які не подали декларацію.

Також повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції почала повну перевірку електронних декларацій заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Юрія Воропаєва та прокурора Луганської області Володимира Янка.

Теми: НАЗКОнищенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
НАЗК
Глава НАЗК заявив, що має ефективні "ліки" проти корупції
НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн
НАЗК три місяці вивчатиме спосіб життя військкомів  
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: