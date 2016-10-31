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Онищенко объяснил, почему не подал электронную декларацию

Понедельник, 31 октября 2016, 14:56

Депутат Александр Онищенко объясняет не подачу электронной декларации тем, что все его документы находятся в НАБУ.

Об этом Онищенко сказал в комментарии "Украинской правде", отвечая на вопрос, почему он не подал электронную декларацию до указанного срока.

"У меня НАБУ забрали все документы. Я не могу без них ничего подавать", - сказал он.

"Но мне нечего бояться деклараций. Я всегда все показывал", - добавил депутат.

На вопрос, давал ли он какие прояснения об этом в НАПК, Онищенко ответил: "Подавал заявление".

"Украинская правда" также обратилась к депутатам Марии Матиос, Игорю Шкире и Вячеславу Богуслаеву.

Как известно, 30 октября - было последним днем подачи электронных деклараций.

Тем, кто нарушил это правило, грозит уголовная ответственность.

Оксана Коваленко, УП

Темы: декларацииОнищенко
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