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В НАПК напомнили об ответственности депутатам, которые не подали декларацию

Четверг, 3 ноября 2016, 15:04

Заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий напомнил Сергею Клюеву, Вячеславу Богуслаеву и Александру Онищенко об ответственности за затягивание с подачей электронной декларации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В случае представления ваших электронных деклараций в ближайшее время – наступит административная ответственность, в случае умышленного непредставления декларации – предусмотрена уголовная ответственность", – добавил он.

Как известно, кроме указанных депутатов вовремя декларации не подали Александр Гиршфельд, Мария Матиос, Игорь Шкиря и Юрий Шухевич. Все из них кроме Матиос, которая лежит в больнице, уже подали декларации.

Ранее ответственностью за это нарушение также пригрозил депутатам генпрокурор Юрий Луценко.

Онищенко и Клюев подозреваются в коррупции и скрываются от уголовного преследования за границей. Онищенко объяснил УП, что не мог подать декларацию, поскольку все необходимые для этого документы находятся в НАБУ.

Пресс-служба "Воли народа" заявляла, что Богуслаев и Гиршфельд не смогли подать декларацию за технические проблемы на сайте НАПК и добавила, что оба депутаты готовы заплатить штраф.

Олег Шанковский, УП

Темы: декларацииНАПК
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