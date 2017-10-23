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НАБУ готовится завести дело на Онищенко из-за отсутствия декларации

Понедельник, 23 октября 2017, 17:17

Национальное антикоррупционное бюро направило информацию об отсутствии декларации депутата-беглеца Александра Онищенко к НАПК.

Об этом сообщает бюро на обращение проекта "Марлин".

"В ходе досудебного расследования детективами НАБУ направлены соответствующие материалы на адрес НАПК из-за непредставления Онищенко А.Р. ежегодной декларации за 2016 год. В дальнейшем Национальным бюро на запрос НАПК направлены дополнительные материалы", - отмечают в антикоррупционном бюро.

Уже после анализа НАПК в бюро примут решение о внесении факта неподачи декларации Онищенко в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее, в аналогичной ситуации НАБУ отказалось возбуждать дело из-за отсутствия декларации другого депутата-беглеца Сергея Клюева.

Как известно, НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с "Укргаздобыча" в декабре 2015 года.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд грн, вследствие чего "Укргаздобыча" понесло убытки на более чем 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко, находящихся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, по 7 из них вступил в законную силу обвинительный приговор.

Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного в госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.

16 октября Онищенко заявил, что получил политическое убежище еще в апреле, однако страну не указал.

Украинская правда

Темы: НАПКНАБУОнищенко
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