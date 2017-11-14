Минобороны РФ попалось на фейке: вместо фото показали кадры из игры

Министерство обороны России использовало в качестве доказательств сотрудничества США с ИГИЛ кадры из компьютерной игры, выдав их из фотографии.

Фейк заметил и рассказал о нем в Twitter известный британский журналист и блогер Элиот Хиггинс.

Во вторник российское оборонное ведомство разместило в соцсети пост с утверждением, что в его распоряжение поступило "неоспоримое подтверждение" обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке.

Под постом МО опубликовало якобы доказывающие это фотографии.

Минобороны России публикует неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке https://t.co/SH9eWkgNlN pic.twitter.com/kfog0a7Whq — Минобороны России (@mod_russia) November 14, 2017

После того, как стало ясно, что российские военные попались на фейке, Минобороны удалило скандальный пост из Twitter.

Но "Украинская правда" успела сделать его скрин-шот.

"Минобороны России использует кадры из компьютерных игр как доказательство того, что США сотрудничает с ИГИЛ", - реагирует на пост Хиггинс и дает ссылку на видео, которое еще в 2015 году разместил на своем канале разработчик видеоигр Byte Conveyor Studios и из которого были взяты изображения.

The @mod_russia uses images from a computer game as evidence the US is working with ISIS https://t.co/8uv2vbEHeQ pic.twitter.com/EvqP1Id5pR — Eliot Higgins (@EliotHiggins) November 14, 2017

"Это лучшее доказательство того, что Минобороны России лжецы. Они взяли скрин-шоты из видеоигры и заявили, что это кадры, сделанные в определенном месте и в определенное время", - добавляет он.

По словам журналиста, около миллиона людей заметили эту подмену.

Хиггинс отметил, что Россия, которая ранее обвиняла США в якобы использовании фейков из видеоигр, на самом деле сама прибегает к таким подделкам.

Кроме того, по словам блогера, Минобороны России демонстрирует в своем посте фотографии, снятые в Ираке в 2016 году, и выдает их за снимки, сделанные на прошлой неделе.

"Еще больше сфальсифицированных в МО РФ "неопровержимых доказательств". Кадры из Ирака, сделанные в 2016 году, они подают как фото с прошлой недели", - пишет он.

Внизу запись, российскую ведомство использовало для подделки. Это видео министерства обороны Ирака о работе иракской авиации по боевикам ИГИЛ вблизи Эль-Фаллуджа в июне 2016 года.



Евгений Кизилов, УП