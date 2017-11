Минобороны РФ попалось на фейке: вместо фото показали кадры из игры

Министерство обороны России использовало в качестве доказательств сотрудничества США с ИГИЛ кадры из компьютерной игры, выдав их из фотографии.

Фейк заметил и рассказал о нем в Twitter известный британский журналист и блогер Элиот Хиггинс.

Во вторник российское оборонное ведомство разместило в соцсети пост с утверждением, что в его распоряжение поступило "неоспоримое подтверждение" обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке.

Под постом МО опубликовало якобы доказывающие это фотографии.

После того, как стало ясно, что российские военные попались на фейке, Минобороны удалило скандальный пост из Twitter.

Но "Украинская правда" успела сделать его скрин-шот.

"Минобороны России использует кадры из компьютерных игр как доказательство того, что США сотрудничает с ИГИЛ", - реагирует на пост Хиггинс и дает ссылку на видео, которое еще в 2015 году разместил на своем канале разработчик видеоигр Byte Conveyor Studios и из которого были взяты изображения.

The @mod_russia uses images from a computer game as evidence the US is working with ISIS https://t.co/8uv2vbEHeQ pic.twitter.com/EvqP1Id5pR