Из Украины выдворяют еще одного "грузина Саакашвили"

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Среда, 15 ноября 2017, 18:08

Лидер партии "Рух нових сил" экс-президент Грузии Саакашвили заявляет о выдворении из Украины сотрудника грузинской телекомпании Тамаза Шавшишвили.

Об этом он пишет в среду на своей странице в Facebook.

"Тамаз Шавшишвили журналист грузинской телекомпании Рустави-2, который был командирован освещать деятельность Саакашвили, отменили вид на жительство и он должен немедленно покинуть территорию Украины как "угроза безопасности страны", – написал он.

Саакашвили публикует документ Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве, согласно которому вид на жительство Шавшишвили отменили согласно подпункту 4 пункта 19 постановления Кабмина "Об утверждении Порядка оформления, изготовления и выдачи вида на жительство и вида на жительство".

 

Он звучит так: "когда действия иностранца и лица без гражданства угрожают национальной безопасности, общественному порядку, здоровью, защите прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживающих в Украине".

В одесских СМИ Шавшишвили называли личным фотографом и видеооператором Саакашвили.

Как известно, Государственная миграционная служба занимается выдворением 20 граждан Грузии, которых легализовал Саакашвили, будучи главой Одесской облгосадминистрации.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Саакашвили, будучи председателем Одесской ОГА, заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20-м гражданам Грузии как ценным деятелям.

Сам лидер партии "Рух нових сил" заявляет, что в Украине похищают связанных с ним грузин.

Валентина Романенко, УП
Темы: Саакашвили
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