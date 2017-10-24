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20 "грузин Саакашвили" выдворят из Украины – ГПУ

Вторник, 24 октября 2017, 16:26

Государственная миграционная служба занимается выдворением 20 граждан Грузии, которых легализовал Михеил Саакашвили, будучи главой Одесской облгосадминистрации.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Она добавила, что Саакашвили в своей деятельности опирается "на узкий круг экстремистов грузинского и украинского происхождения".

"Причем, первых – грузин, он пробовал легализовать и легализовал их часть в Украине, будучи председателем Одесской областной государственной администрации. Сейчас есть все основания для выдворения указанных двадцати человек из Украины, что и происходит силами Государственной миграционной службы", - написала Сарган.

Как известно, ранее 24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили, будучи одесским губернатором, заставил своих подчиненных оформить вид на жительство в Украине для 20 граждан Грузии, которые теперь готовят переворот.  

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что в Украине похищают связанных с ним грузин.

В понедельник, 23 октября, он подал генеральному прокурору Юрию Луценко заявления по поводу незаконного похищения и депортации трех грузин, которые имели вид на жительство в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиГенпрокуратураГрузия
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