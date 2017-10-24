Саакашвили навез грузин, которые теперь готовят переворот - Луценко

Когда Михеил Саакашвили был одесским губернатором, он заставил своих подчиненных оформить вид на жительство в Украине для 20 граждан Грузии.

Об этом во вторник на Совете регионального развития в Киеве заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Саакашвили, будучи председателем Одесской ОГА, заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20-ти гражданам Грузии как ценным деятелям", - сказал Луценко.

По его словам, сейчас эти люди ездят по стране на автомобилях ОГА и на машинах, купленных за деньги благотворительного фонда, который финансировался клиентами Одесской таможни.

"Теперь они готовят переворот - это не пройдет... Саакашвили бросил вызов государству, правоохранители дадут ему ответ", - подчеркнул Луценко.

Как сообщалось, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что в Украине похищают связанных с ним грузин.

В понедельник, 23 октября, он подал генеральному прокурору Юрию Луценко заявления по поводу незаконного похищения и депортации трех грузин, которые имели вид на жительство в Украине.

Роман Кравец, УП