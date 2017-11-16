Рада не захотела отбирать мандаты у двух нардепов

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Четверг, 16 ноября 2017, 14:02

Верховная Рада не дала необходимого количества голосов за лишение мандатов депутатов от "Самопомочи" Елены Бабак и внефракционного Вячеслава Константиновского.

За Бабак проголосовал 151 депутат, за Константиновского - 183 из 226 необходимых.

Спикер Андрей Парубий дважды ставил на голосование снятие полномочий с Константиновского. Первый раз решение поддержали 174 нардепа, второй - 183.

Как известно, народный депутат фракции "Самопомич" Елена Бабак 9 ноября просила поставить в повестку дня сессии и на голосование постановление о снятии с нее депутатских полномочий. Она напомнила, что регламентный комитет уже рассмотрел ее постановление.

Также сообщалось, что нардеп Константиновский в июле написал заявление о лишении его депутатства. По словам нардепа, три года в Раде стали для него самыми мрачными.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная Рада
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