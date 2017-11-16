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Рада не захотіла відбирати мандати у двох нардепів

Четвер, 16 листопада 2017, 13:02

Верховна Рада не дала необхідної кількості голосів за позбавлення мандатів депутатів від "Самопомочі" Олени Бабак та позафракційного Вячеслава Константіновського.

За Бабак проголосував 151 депутат, за Константіновського – 183 з 226 необхідних.

Спікер Андрій Парубій двічі ставив на голосування ці питання. Перший раз рішення підтримав 141 (за Бабак) і 174 (за Константіновського) нардепи, другий – відповідно 151 і 183.

Глава ВР зазначив, що це важливі кадрові питання і пообіцяв поставити їх ще раз на голосування після обіду в четвер, коли буде "більша мобілізація в залі".

"Я думала, що українці є вільними людьми, а українські жінки ще вільнішими. Підтримайте, будь ласка, моє звільнення, тому що це є моє бажання, це є моє відчуття моментуму сьогоднішього життя. Я вважаю, що мені час скласти депутатські повноваження", - аргументувала своє бажання піти з парламенту Бабак перед голосуванням.

 

Як відомо, народний депутат фракції "Самопоміч" Олена Бабак 9 листопада  просила поставити до порядку денного сесії і на голосування постанову про зняття з неї депутатських повноважень. Вона нагадала, що регламентний комітет вже розглянув її постанову.

Також повідомлялося, що нардеп Константіновський у липні написав заяву про позбавлення його депутатства. За словами нардепа, три роки в Раді стали для нього найпохмурішими.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
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