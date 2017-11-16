Рада не захотела отбирать мандаты у двух нардепов

Верховная Рада не дала необходимого количества голосов за лишение мандатов депутатов от "Самопомочи" Елены Бабак и внефракционного Вячеслава Константиновского.

За Бабак проголосовал 151 депутат, за Константиновского - 183 из 226 необходимых.

Спикер Андрей Парубий дважды ставил на голосование эти вопросы. Первый раз решение поддержал 141 (за Бабак) и 174 (по Константиновского) нардепа, второй - соответственно 151 и 183.

Глава ВР отметил, что это важные кадровые вопросы и пообещал поставить их еще раз на голосование после обеда в четверг, когда будет "большая мобилизация в зале".

"Я думала, что украинцы являются свободными людьми, а украинские женщины еще свободнее. Поддержите, пожалуйста, мое увольнение, потому что это мое желание, это мое ощущение моментума сегодняшней жизни. Я считаю, что мне пора сложить депутатские полномочия", - аргументировала свое желание уйти из парламента Бабак перед голосованием.

Как известно, народный депутат фракции "Самопомич" Елена Бабак 9 ноября просила поставить в повестку дня сессии и на голосование постановление о снятии с нее депутатских полномочий. Она напомнила, что регламентный комитет уже рассмотрел ее постановление.

Также сообщалось, что нардеп Константиновский в июле написал заявление о лишении его депутатства. По словам нардепа, три года в Раде стали для него самыми мрачными.

Евгений Кизилов, УП