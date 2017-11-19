В Зимбабве сбросили Мугабе с поста председателя правящей партии

В Зимбабве официально уволили с поста председателя правящей партии Роберта Мугабе, однако он до сих пор остается действующим президентом.

Об этом сообщает "Reuters".

Место Мугабе в "ЗАНУ-ПФ" занял Эммерсон Мнангагва - депутат, которого Мугабе уволил в этом месте на специальной встрече партии.

"Его исключили <...> Мнангагва - наш новый лидер", - сказал один из делегатов.

Кроме того, из партии исключили женщину Мугабе Грейс, которая борется за право сменить 93-летнего президента.

"Его (Мугабе - ред) ошеломляющее падение всего за четыре дня, скорее всего, вызовет ударные волны по всей Африке", - отмечают в "Reuters".

Как сообщалось, 18 ноября в Зимбабве сотни тысяч жителей столицы Хараре вышли на марш за отставку президента Роберта Мугабе.

15 ноября армия Зимбабве захватила штаб-квартиру ZBC, государственного вещателя подконтрольного президенту Мугабе.

Также военные задержали министра финансов Зимбабве Игнатиуса Чомбо. Чомбо был ведущим членом так называемой "G40", фракции правящей партии "ЗАНУ-ПФ", возглавляемой женой Мугабе Грейс.

Военные, захватившие столицу Зимбабве Хараре, поместили Мугабе под домашний арест. Кортеж Мугабе отвез его из частной резиденции в Государственный дом для переговоров, в которых также приняли участие посланники из регионального блока Сообщества по вопросам развития стран южной Африки (SADC).

В свою очередь Мугабе после встречи с генералами, которые захватили контроль над страной, заявил, что отказывается уйти в отставку.

Роберт Мугабе находится у власти с 1980 года, когда Зимбабве получила независимость от Великобритании. Военные опасаются, что отставка вице-президента станет шагом на пути к передаче власти супруге президента Грейс Мугабе.

Украинская правда