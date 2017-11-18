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В Зимбабве сотни тысяч вышли на марш за отставку Мугабе

Суббота, 18 ноября 2017, 16:57

В Зимбабве сотни тысяч жителей столицы Хараре вышли на марш за отставку президента Роберта Мугабе.

Как сообщает Reuters, генеральный секретарь Ассоциации ветеранов национально-освободительной войны Зимбабве Виктор Матемаданда призвал участников  митингов против Мугабе отправиться к месту его жительства. 

Участники марша направились к резиденции Мугабе, "пели, танцевали и обнимали солдат в восторге от ожидаемого завершения его 37-летнего правления, пишет СМИ. 

Как пишет "Daily Mail", толпа двигалась к резиденции Мугабе с лозунгами "Долой диктатора" и "Мугабе, наша страна - не твоя собственность". 

Также сообщается, что акция в поддержку отставки Мугабе состоялась в Великобритании: сотни людей собрались за пределами посольства в центре Лондона, призывая лидера Зимбабве сложить  полномочия. 

Вместе  с тем, по данным СМИ, распространяется информация о том, что 93-летний Мугабе уже покинул страну. 

Один из телохранителей Мугабе сообщил, что тот покинул свою резиденцию, которая теперь занята только военными.  В последний раз Мугабе был замечен примерно в 6:53 субботы, и с тех пор его телефон недоступен.

"Один из племянников диктатора сообщил "MailOnline", что Мугабе "устал, потрясен и уныл" и отчаянно просит членов своей семьи посоветоваться о том, должен ли он уйти в отставку", - пишет издание.

 
 

Как известно, 15 ноября армия Зимбабве захватила штаб-квартиру ZBC, государственного вещателя подконтрольного президенту Мугабе.

Также военные задержали министра финансов Зимбабве Игнатиуса Чомбо. Чомбо был ведущим членом так называемой "G40", фракции правящей партии "ЗАНУ-ПФ", возглавляемой женой Мугабе Грейс, которая борется за право сменить 93-летнего президента.

Военные, захватившие столицу Зимбабве Хараре, поместили Мугабе под домашний арест. Кортеж Мугабе отвез его из частной резиденции в Государственный дом для переговоров, в которых также приняли участие посланники из регионального блока Сообщества по вопросам развития стран южной Африки (SADC).

В свою очередь Мугабе после встречи с генералами, которые захватили контроль над страной, заявил, что отказывается уйти в отставку.

Роберт Мугабе находится у власти с 1980 года, когда Зимбабве получила независимость от Великобритании. Военные опасаются, что отставка вице-президента станет шагом на пути к передаче власти супруге президента Грейс Мугабе.

Украинская правда 

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