Украинская делегация подарила Трюдо отечественные носки

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Четверг, 2 ноября 2017, 21:51

Украинская делегация, которую возглавил премьер-министр Владимир Гройсман, подарила главе правительства Канады Джастину Трюдо отечественные носки.

Об этом рассказала заместитель министра экономического развития и торговли Степана Кубива Наталья Никольская.

"Многие пишут про носки Джастина Трюдо. Теперь в его коллекции есть MadeInUkraine. С Владимиром Гройсманом продвигаем украинский экспорт", - написала она на свой страничке в Twitter.

Как известно, украинская делегация вместе с Владимиром Гройсманом приехала в Канаду с официальным визитом. Во время него премьер отметил, что Украина рассчитывает на усиление политического диалога с Канадой и расширение действия Соглашения о зоне свободной торговли.

Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и возможности развертывания на Донбассе миротворческой операции под эгидой ООН.

Премьер-министр Джастин Трюдо известен своей привычкой подбирать к классическим костюмам разноцветные носки с разными рисунками. Эту его привычку уже назвали "носочной дипломатией".

Темы: Канада Украина Гройсман
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