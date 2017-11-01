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Гройсман поговорил с Трюдо о насущном

Среда, 1 ноября 2017, 08:53

Украина рассчитывает на усиление политического диалога с Канадой и расширение действия Соглашения о зоне свободной торговли.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с премьером Канады Джастином Трюдо в Канаде, сообщает пресс-служба правительства.

Трюдо же отметил: "Наша встреча – очередная возможность обсудить ключевые темы наших отношений... Канада всегда была на позициях поддержки Украины – как в политических вопросах, так и в экономике".



Гройсман рассказал, что в первом полугодии 2017 года объем торговли товарами и услугами между странами вырос на 58% и составил 245 млн долларов.

Потенциал для дальнейшего роста весомый: в рамках внедрения Соглашения о зоне свободной торговли Канада отменила уже 98% тарифов и ограничений, Украина – 72% и в течение 7 лет доведет этот показатель до 99%, сказал он.



Стороны уже обеспечивают взаимный доступ к государственным закупкам, выравнивают экологические стандарты, стандарты труда, защиты прав интеллектуальной собственности.

Своевременно – расширить его действие на сферу услуг и инвестиций, сказал Гройсман.


"Мы высоко ценим уже существующие проекты. Среди них есть такие, которыми мы очень гордимся. Назову лишь несколько флагманских – Национальная полиция Украина, Центры правовой помощи, CUTIS, EDGE, поддержка местного самоуправления ПРОМIС", – подчеркнул он.

Не менее результативным премьер Украины назвал сотрудничество на международной политической арене – и вспомнил о противодействии российской агрессии и санкции.

Главы правительств обсудили приоритеты председательства Канады в G7 в 2018 году.

И договорились, что во время предстоящего саммита Большой семерки в июне 2018 года украинский вопрос будет рассмотрен как в контексте укрепления безопасности и обеспечения мира, так и в вопросах координации международной поддержки украинских реформ.


Стороны обсудили также ситуацию на востоке Украины и возможности развертывания в Донбассе миротворческой операции под эгидой ООН.

Темы: КанадаГройсман
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