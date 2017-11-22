Переворот в ОРЛО: В Луганске "полиция" захватила "прокуратуру" – СМИ

В оккупированном Луганске так называемая "народная полиция ЛНР" с помощью "спецназа ДНР" захватили всех сотрудников местной "прокуратуры".

Об этом сообщает российская "Новая газета".

"Аресту подверглись более 20 человек, включая "генерального прокурора "ЛНР" Виталия Подоброго, "военного прокурора "ЛНР" Сергея Рахно и их заместителей. Людей увели в здание "народного совета ЛНР". В настоящее время это здание заблокировано и используется "МВД ЛНР" в своих целях", - говорится в публикации.

По информации издания, "МВД ЛНР" и "спецназ ДНР "Витязь" штурмовали "генеральную прокуратуру ЛНР" совместно.

Согласно сообщению, сотрудники прокуратуры были арестованы после того, как главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий отказался отдавать "главе полиции ЛНР" Игорю Корнету "главного прокурора", "военного прокурора" и их замов, а также главу "администрации ЛНР" Ирину Тейцман, "начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР" Евгения Селиверстова и главу "ГТРК ЛНР" Анастасию Шуркаеву.

Ранее Корнет обвинил этих лиц в диверсионной и разведывательной деятельности в пользу Украины.

Мой свежий репортаж из Луганска о том, что происходит в городе. И что МВД ЛНР предъявляет окружению Плотницкого. https://t.co/f0YEkYKLqA pic.twitter.com/3fHNEry0IS — Александр Коц (@sashakots) November 22, 2017

Как известно, накануне главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опроверг свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.

Российские СМИ сообщали, что в конфликте между Игорем Плотницким и уволенным

им "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Кремль выбрал сторону последнего, но впоследствии официально эту позицию опровергли.

22 ноября лидер луганских сепаратистов Игорь Плотницкий провел рабочую встречу. Его разговор с так называемыми и. о. "министра чрезвычайных ситуаций ЛНР" Сергеем Иванушкиным и и.о. "министра внутренних дел ЛНР" Владимиром Черковым в кабинете записали на видео.

По данным источников издания LIGA.net, 22 ноября Луганск пустеет - люди уезжают из города.

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Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что нынешняя ситуация в Луганске это не только внутренние разборки там внутри между бандами, это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами.