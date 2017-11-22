СМИ: Из Луганска выезжают люди, центр в оцеплении боевиков

Местные жители сообщили, что утром в центре оккупированного Луганска видели автоматчиков, несколько БТРов, людей с белыми лентами и нашивками Беркут, центр города оцеплен боевиками.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники.

"В центре - автоматчики, несколько БТРов, люди с белыми повязками и нашивками Беркут", - сказал луганчанин Андрей, имя которого изменено в целях безопасности.

Он уверяет, что город практически пустой с вечера вторника.

"Машин стало значительно меньше, многие с утра, куда глаза глядят уезжают с детьми", - добавил луганчанин.

Издание сообщает, что врач одной из луганских больниц Александр рассказал, что всем медработникам запретили покидать город.

"Нас предупредили, что выезжать запрещено, людей на приеме с утра сегодня нет", - добавил он.

Также, со ссылкой на местных жителей, информресурс сообщает, во вторник занятия в школах и других учебных заведениях были сокращены, многие дети не пришли на тренировки и секции.

Кроме того, с 21 ноября с 14.00 не работает радио и телевидение.

Отмечается, что по данным жителей в Станицы Луганской, поток людей, пересекающих линию разграничения из Луганска, увеличился в связи с разборками в городе.

"Вчера людей стало больше, кто не успел уехать на автобусах в Северодонецк, Лисичанск, Беловодск оставались переночевать", - сказал местный житель поселка Дмитрий.

При этом, в пресс-службе Луганского погранотряда сообщили, что особо ситуация не изменилась, поскольку в последние дни много людей отмечается по обе стороны линии разграничения.

Как известно, накануне главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опроверг свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.

Российские СМИ сообщали, что в конфликте между Игорем Плотницким и уволенным им "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Кремль выбрал сторону последнего.

22 ноября лидер луганских сепаратистов Игорь Плотницкий провел рабочую встречу. Его разговор с так называемыми и. о. "министра чрезвычайных ситуаций ЛНР" Сергеем Иванушкиным и и.о. "министра внутренних дел ЛНР" Владимиром Черковым в кабинете записали на видео.

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