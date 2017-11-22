Полторак говорит, что армия готова к обострению в Луганске
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы готовы принимать меры в случае обострения ситуации в луганском направлении.
Об этом он сказал журналистам в Киеве в среду, передает "Интерфакс".
"Вооруженные силы Украины в направлении Луганска готовы к обострению ситуации. В случае обострения мы будем реагировать адекватно", - сказал Полторак.
Он добавил, что сейчас в Луганске "одна преступная организация сменяет другую".
Как известно, накануне главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.
Корнет, однако, опроверг свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".
Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.
Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".
Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.
Во временно оккупированном Луганске не работают телевидение и радио.
Российские СМИ сообщали, что в конфликте между Игорем Плотницким и уволенным им "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Кремль выбрал сторону последнего, но впоследствии официально эту позицию опровергли.
22 ноября лидер луганских сепаратистов Игорь Плотницкий провел рабочую встречу. Его разговор с так называемыми и. о. "министра чрезвычайных ситуаций ЛНР" Сергеем Иванушкиным и и.о. "министра внутренних дел ЛНР" Владимиром Черковым в кабинете записали на видео.
По данным источников издания LIGA.net, 22 ноября Луганск пустеет - люди уезжают из города.
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Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что нынешняя ситуация в Луганске это не только внутренние разборки там внутри между бандами, это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами.
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