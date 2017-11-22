В Украине зарплата женщин составляет 80% от мужской - Кабмин

614 просмотров
Среда, 22 ноября 2017, 20:02

В Украине среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% от среднемесячной зарплаты мужчин.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает "Урядовий портал".

"На сегодняшний день, первое полугодие 2017 показало нам, что среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% среднемесячной зарплаты мужчин. Безусловно, мы видим определенное улучшение ситуации по сравнению с предыдущими годами, когда этот процент составлял 70 и меньше, но очевидно, что нам есть над чем работать", - сказал он.

Розенко связывает этот подъем с ростом минимальной зарплаты.

"Этот пока небольшой подъем уровня средней заработной платы женщин я связываю с ростом минимальной зарплаты до 3200 грн. Но очевидно, что этого недостаточно, ведь мы прекрасно понимаем, что вопрос оплаты труда очень тесно связан в целом с социальной защитой семьи, в том числе с будущим пенсионным обеспечением женщин", - отметил вице-премьер-министр.

Розенко заверил, что правительство будет работать над сохранением и усилением тенденций к увеличению уровня заработных плат женщин в соответствии с показателями мужчин.

Темы: зарплаты Украина Розенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В НАПК Корчак зарабатывает около 100 тысяч, премии достигают 450% 19 ноября 2017, 12:50
Гройсман и Ляшко продолжили в Раде "ночную дискуссию" о зарплатах 17 ноября 2017, 10:57
Почему так трудно найти порядочных депутатов и как это изменить? 14 ноября 2017, 16:30
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
В Полтаве избили судью Ларису Гольник
Плотницкий обратился к жителям ОРЛО: Скоро все закончится
Енин: Интерпол снял с розыска "лесника Януковича"
Все новости
киев

Кофе, десерт и бокал вина – новый Make My Cake на Станиславского

исследование

Самые внимательные водители – женщины "за 30"

здоровье

Заболел – сиди дома. МОЗ объяснил, сколько дней надо, чтобы переждать грипп