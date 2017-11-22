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В Украине зарплата женщин составляет 80% от мужской - Кабмин

Среда, 22 ноября 2017, 19:02

В Украине среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% от среднемесячной зарплаты мужчин.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает "Урядовий портал".

"На сегодняшний день, первое полугодие 2017 показало нам, что среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% среднемесячной зарплаты мужчин. Безусловно, мы видим определенное улучшение ситуации по сравнению с предыдущими годами, когда этот процент составлял 70 и меньше, но очевидно, что нам есть над чем работать", - сказал он.

Розенко связывает этот подъем с ростом минимальной зарплаты.

"Этот пока небольшой подъем уровня средней заработной платы женщин я связываю с ростом минимальной зарплаты до 3200 грн. Но очевидно, что этого недостаточно, ведь мы прекрасно понимаем, что вопрос оплаты труда очень тесно связан в целом с социальной защитой семьи, в том числе с будущим пенсионным обеспечением женщин", - отметил вице-премьер-министр.

Розенко заверил, что правительство будет работать над сохранением и усилением тенденций к увеличению уровня заработных плат женщин в соответствии с показателями мужчин.

"Украинская правда" в Threads

Темы: зарплатыУкраинаРозенко
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