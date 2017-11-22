"Пришло время вооружить Украину" - аналитический центр, связанный с Трампом

4858 просмотров
Среда, 22 ноября 2017, 21:55

Американский аналитический центр Heritage Foundation, который обозреватели и СМИ называют мозговым центром администрации Дональда Трампа, обнародовал доклад с призывом вооружить Украину.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"На следующей неделе президент США Дональд Трамп решит, одобрять продажу американского оружия, включая продвинутое противотанковое вооружени, Украине. Россия вторглась в Украину. Россия нелегально оккупирует Крым. Россия спровоцировала, а сейчас поддерживает сепаратистское движение в восточной Украине. Россия - это агрессор, а Украина - жертва. Любая страна имеет право на самозащиту", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что США должны предоставить украинцам продвинутые вооружения и другие тактические средства, в частности безопасные средства коммуникации.

"Не стоит считать, что такое решение США приведет к решению кризиса и завершения агрессии России. Хотя, будущий успех Украины, прежде всего, будет зависеть от самих украинцев, лидерство США является важным для противодействия российской агрессии и поддержки реформ", - пишут в аналитическом центре США .

Кроме того, в документе есть предложения разрешить американским военным советникам присутствовать на передовых позициях.

Автор документа - Люк Коффи, он является директором Центра внешней политики имени Сары Эллисон в Heritage Foundation.

Как известно, 19 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что сенат США одобрил выделение $500 миллионов военной помощи Украине.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летального вооружения оборонного характера.  

В него также включены положения, позволяющие использование средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в американских медицинских учреждениях раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил Украины.

Кремль заявляет, что не слышал заявления сената США о выделении 500 миллионов долларов на оборону Украины.

22 ноября стала известно, что компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, поставляет в Украину гранатометы.

Темы: США оружие Украина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Госдеп прокомментировал выдворение грузин из Украины 22 ноября 2017, 20:22
Почему в США проверка добропорядочности судей работает, а у нас – нет 22 ноября 2017, 16:00
"Нафтогаз" привлек американцев для продвижения газовых интересов в США 22 ноября 2017, 14:18
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
В Полтаве избили судью Ларису Гольник
Плотницкий обратился к жителям ОРЛО: Скоро все закончится
Енин: Интерпол снял с розыска "лесника Януковича"
Все новости
итоги

Общественное вещание: революция, сдвинувшая с места медиа

Спецпроект

Куда делись все хорошие люди с Евромайдана?

Спецрепортаж

Как "Пражский Майдан" три года помогает Украине в войне с Россией